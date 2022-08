Ci eravamo tanto amati. Raffaella Fico e Piero Neri, l’imprenditore toscano a cui era legata dal 2021, non sono più una coppia. A rivelarlo è lei stessa ai fan. Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip la Fico aveva più volte parlato del compagno, e sembrava che lui potesse essere quello giusto. Al programma tv Le Iene avevano anche svelato qualche dettaglio piccante della loro relazione, ma qualcosa poi è cambiato. Raffaella non entra nel merito della questione, ma a chi le chiede come proceda la storia con Neri replica, a sorpresa: “A dire il vero l’ho lasciato… non sono più fidanzata…“, e quando le viene domandato perché la storia sia giunta al capolinea aggiunge: “Lasciamo stare… brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione“.