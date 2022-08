Durante il loro percorso a Uomini e Donne lui la chiamava “principessa”. Non stupisce allora che anche al di fuori del contesto televisivo Veronica Rimondi e Matteo Farnea stiano vivendo un amore da favola. La storia tra di loro è iniziata solo pochi mesi fa, dal momento che Veronica ha scelto il suo ex corteggiatore sul finale della passata stagione tv, eppure farebbero sul serio. O almeno questo fa pensare l’anello spuntato al dito della ex tronista. Un anello diverso da quello che le ragazze sono solite portare, dal momento che invece delle pietre preziose c’è l’iniziale del ragazzo che le ha rubato al cuore. “She said yes” scrive Matteo, e l’espressione è quella che viene utilizzata quando c’è di mezzo una proposta di matrimonio. Visto che la loro storia è ancora molto fresca però viene da chiedersi se davvero ci siano delle nozze all’orizzonte o se non sia semplicemente un anello di fidanzamento (che comunque non sarebbe meno impegnativo). Chissà se nelle prossime ore i diretti interessati spiegheranno meglio il significato di questo gesto.