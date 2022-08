Sono passati quasi 30 anni dalla fine di Non è la Rai, il programma cult di Italia 1 che ha lasciato un segno indelebile in coloro che sono cresciuti negli anni ’90. A dispetto di questi 3 decenni trascorsi, però, alcuni legami tra le protagoniste della trasmissione non si sono mai spezzati. È questo il caso, ad esempio, di Laura Freddi e Cristina Quaranta. Lo dimostra il fatto che abbiano deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Fianco a fianco, in posa in costume, Laura e Cristina rivelano ancora il feeling e l’intesa di un tempo. “È vero il tempo passa!!! Ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più importante!!! Oggi quante risate… grazie Cri” scrive la Freddi, e la Quaranta ribatte con “50+50… e non sentirli“, parole accompagnate dagli hashtag ‘no filter’, ‘e si vede’, ‘acqua e sapone’, ‘no alla chirurgia’. Quest’anno entrambe hanno compiuto 50 anni, e per questo motivo Cristina Quaranta si concede una battuta sul traguardo che hanno recentemente tagliato,

