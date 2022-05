A Le Iene, si sa, gli intervistati raccontano spesso dettagli intimi. Stavolta è toccato a Raffaella Fico e al di lei fidanzato, Piero Neri. Lui, 45 anni, più volte invocato dalla showgirl dentro la casa del Grande Fratello come grande amore, è un imprenditore toscano, livornese. E Fico ha spiegato che il loro amore è bollente anzi, lo ha messo appena in imbarazzo quando ha dichiarato che, colti da un raptus di passione, hanno fatto l’amore “nel bagno del dentista”. D’altronde la showgirl ha precisato che stare con lei è piuttosto impegnativo e Neri ha confermato: “Lei è abbastanza esigente, un po’ di impegno ci vuole”. “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni”. Morivate dalla voglia di saperlo, eh?