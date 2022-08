Ogni volta che Jennifer Lopez e Ben Affleck vogliono sposarsi succede qualcosa. Vent’anni fa rimandarono le nozze e poi si lasciarono, questa volta, in occasione del secondo matrimonio dopo il primo celebrato a Las Vegas nelle scorse settimane, la mamma di Ben ha avuto un incidente. Come riporta il DailyMail infatti venerdì pomeriggio la coppia è andata in ospedale e la madre dell’attore ha ricevuto punti di sutura in seguito a un incidente nella tenuta di suo figlio in Georgia, dove tra l’altro si dovrebbe tenere il weekend di festeggiamenti nuziali. Christopher Anne Boldt, così si chiama la donna, sarebbe caduta da un molo e si sarebbe tagliata una gamba nella proprietà di Riceboro. Una fonte ha detto a DailyMail che l’incidente “non era grave”. L’imprevisto si è verificato nel momento in cui gli ospiti stavano iniziando ad arrivare nella tenuta di Affleck. I festeggiamenti avrebbero infatti dovuto avere inizio con una cena proprio venerdì sera, prima di proseguire per i successivi due giorni.