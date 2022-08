Pensavate davvero che Ben Affleck e Jennifer Lopez, dopo 20 anni, si sarebbero accontentati di celebrare la loro unione con una fuga a Las Vegas? Un amore ritrovato come quello dei “Bennifer” va festeggiato come si deve. E allora ecco che, secondo quanto riporta TMZ, il grande evento si terrà questo fine settimana. La location prescelta sarebbe la proprietà di Ben in Georgia, quella dove i due si sarebbero dovuti sposare due decenni fa. Fonti vicine alla coppia riferiscono che i piccioncini stiano invitando la famiglia e gli amici intimi. Page Six fornisce altri dettagli, e parla di festeggiamenti di 3 giorni a partire da venerdì con una cena. La cerimonia vera e propria si svolgerà sabato e la coppia chiuderà il fine settimana con un barbecue e un picnic domenica. La cantante dovrebbe indossare un abito Ralph Lauren personalizzato realizzato in Italia, e sulla lista degli invitati dovrebbero esserci: Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck e Drea de Matteo.