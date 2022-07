Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas. La popstar ha condiviso diversi materiali inerenti il matrimonio sulla propria newsletter OnTheJLo, come scrive Tmz. “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni” commenta la cantante.

“Esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutte lo stesso viaggio verso la capitale mondiale del matrimonio. Dietro di noi due uomini […] Di fronte a noi, una giovane coppia che ha fatto tre ore di auto da Victorville per il secondo compleanno della figlia. Tutti noi vogliamo la stessa cosa, affinché il mondo ci riconosca come partner e dichiari il nostro amore al mondo attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”. Questo il racconto della Lopez, che ha detto di sì al suo Ben nella notte tra sabato e domenica.

L’artista spiega che lei e la sua docle metà sono arrivati alla cappella pochi attimi prima che chiudesse. Secondo i documenti del tribunale, ottenuti da TMZ, i due hanno ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, che è stata ritirata ed elaborata sabato 16 luglio.

Che Affleck e la Lopez si sarebbero sposati era nell’aria da quando, nei mesi scorsi, Jennifer era stata avvistata con un anello di fidanzamento. Ben e Jen si sono fidanzati per la prima volta alla fine del 2002, ma nel 2004 andò tutto in fumo prima del matrimonio. Negli anni entrambi hanno avuto le loro storie e i loro figli, ma 20 anni dopo l’amore è tornato a riunirli.