Per Carolina Manfrin e Paolo Lucas Vianini Matrimonio a prima vista finisce qui. I due si erano messi d’accordo per rimanere all’interno del reality show il più a lungo possibile, nonostante non andassero d’accordo. I due, come tutti i partecipanti del programma, si erano sposati al buio, senza essersi conosciuti prima, proprio come prevede il format. Avevano da subito capito che non sarebbero andati lontano caratterialmente parlando, ma questo non li aveva fermati dal mettersi d’accordo per escogitare un piano che consentisse loro di prolungare la permanenza in tv. Peccato che la conversazione in questione, che i due pensavano fosse privata, sia stata ascoltata dalla regia del programma, e per i finti coniugi non c’è stata altra alternativa che lasciare il reality.