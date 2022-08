Non si placano le polemiche estive con rapper e trapper protagonisti. In particolare Rhove – la voce della hit Shakerando – sta continuando a far parlare di sé. Di recente, infatti, è stato fischiato e insultato al Red Valley Festival di Olbia. Tra i tanti che hanno commentato la vicenda c’è anche Rondo. Il collega, via Instagram (dov’è seguito da 1 milione di persone), ha esordito così: “Indipendentemente dall’artista che c’era sul palco, ma immaginatevi se dietro la console c’era sua mamma o qualche familiare a vedere il proprio figlio che svolge la sua passione, mentre viene insultato per il nulla”. Poi ha continuato: “Oramai non si vive più di musica, si vive di questo, di Tik Tok, dove si aspetta che l’artista faccia una cazzata, qualcuno che faccia partire qualche rissa oppure lanci di bicchieri e ghiaccio”. E ancora, scagliandosi contro l’Italia, ha aggiunto: “Questo è il motivo per il quale questo Paese non andrà mai avanti sia nella musica che nel resto. Vi siete mai chiesto perché all’estero nessuno ascolta la nostra musica? (Forse non conosce i Maneskin, solo per fare un esempio attuale?, ndr)”. “Ringrazio Dio di non essere come la maggior parte di queste persone – si legge nel messaggio pubblicato su Instagram da Rondo -. Questo ragazzo (Rhove, ndr) 4 mesi fa veniva letteralmente osannato da tutti e tutto di un tratto quando inizi a spaccare in sto Paese hai tutti e dico tutti contro. E fino a 2 settimane fa cantavate tutti Shakerando”. Infine il rapper milanese ha concluso: “Giuro sulla mia testa che ho girato tutti i concerti all’estero e non ho mai visto una tale mancanza di rispetto verso un artista. Ma poi insultare un ragazzo così giovane, cosa vi fa ottenere?”. Tanti i commenti sotto al post di Whoopsee che riportava la notizia: “Come ti prendi gli applausi, ti prendi i fischi se fai cavolate”, ha scritto un ragazzo. E ancora altri pareri: “Ognuno ha i fan che si merita” oppure: “Qua non si tratta di spaccare o no. Qua si tratta di portare rispetto alle persone che ti fanno fare successo, ovvero i fan!“. E infine: “Immagina la mamma di quella ragazza che è stata ‘scherzosamente’ lanciata in piscina che grasse risate che si sarà fatta”, ha scritto un utente in riferimento ad uno degli episodi recenti per cui Rhove è stato attaccato duramente criticato.