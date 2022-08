Umberto Smaila nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni sì. Il noto conduttore di Colpo Grosso ha confermato al settimanale Nuovo di aver sostenuto il provino per entrare nella casa più spiata d’Italia. Un’unica condizione imposta: poter partecipare al reality con il figlio Roy. Smaila senior infatti ha il desiderio di regalare un’occasione di visibilità prima che il ragazzo possa affacciarsi al mondo del lavoro. A preoccupare Umberto però c’è solo una stanza all’interno della casa: il bagno. Ecco cosa ha raccontato il conduttore al settimanale: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto. Durerà 8 mesi? Non credo riuscirei a reggere fisicamente. Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore”. E non è tutto. Smaila ha commentato anche la scelta delle opinioniste del reality, Orietta Berti e Sonia Bruganelli: “Con Orietta Berti penso che tra noi non ci sarebbe alcun problema. Sonia Bruganelli, invece, la conosco meno bene, ma sono felice le sia stata data l’occasione di ripetere l’esperienza”. Per Umberto e Roy questa sarebbe la prima volta all’interno di un reality show. Padre e figlio in coppia (72 anni e 26 anni), due generazioni che si devono confrontare con dinamiche e contesti particolari. Roy è il più piccolo dei figli avuti da Umberto con l’ex moglie Fanny Minati. Oltre a lui la coppia ha avuto anche una figlia, Greta. Dalla relazione precedente con Patrizia Frassini, Smaila invece ha avuto altri due figli: Giorgia e Rudy.

Il nome Smaila circolava già da diversi mesi tra le indiscrezioni del reality di Canale 5. La prima a fare il nome di padre e figlio è stata la ben informata Deianira Marzano circa un mese fa, a trattativa appena aperta. Il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini in queste ore sta chiudendo il cast in vista della partenza del programma il 19 settembre. Il giornalista si sta divertendo a lanciare indizi attraverso le storie del suo profilo Instagram relativamente ai nuovi concorrenti. Non ci resta che attendere l’apertura della porta rossa per vedere come se la caveranno gli Smaila’s.