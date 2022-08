Rhove torna a far parlare di sé. No, non per la sua musica bensì per un episodio di altra natura. Dopo quello in cui riprendeva il proprio pubblico poiché non saltava abbastanza sulle note della hit Shakerando e poi lo scontro con i Pinguini Tattici Nucleari, adesso sta girando sul web il video in cui Rhove letteralmente getta in piscina una fan. Tutto è accaduto durante il suo concerto che si è tenuto il 3 agosto scorso a Porto Cesareo (Lecce), in una location all’aperto con piscina. Mentre cantava Shakerando, Samuel Roveda – questo il vero nome del rapper – ha dato una forte spinta ad una ragazza facendola finire in acqua. Poi, aiutandola ad uscire, Samuel ha detto: “Un applauso alla ragazza che si è fatta un tuffo in piscina“. “La gente va pure a vederlo, stanno rovinati”, “Ma che problemi ha?”, “E questi li chiamate idoli?”, sono i commenti sotto al post di Webboh in cui si raccontava la vicenda.

Sentendosi sotto attacco, Rhove ha quindi deciso di pubblicare alcune Instagram stories, spiegando: “Il gesto di ieri era amichevole, difatti appena usciranno i video capirete che era un semplice scherzo. Subito dopo l’ho fatta salire sul palco ed era contenta e rideva. Le scritto oggi, la (errore dell’autore, ndr) presa bene, il telefono e la persona sono apposto altrimenti le avrei dato i soldi per ripagare tutto“. E qualcuno su Twitter ha ironizzato (ma neanche troppo): “Amico invece di risarcire i fan, usa i soldi per un corso accelerato di italiano“. Il video – pubblicato da @davideconteph su TikTok – non è più disponibile. Tuttavia diverse pagine – tra cui la popolare Trash Italiano – lo avevano già registrato e ripubblicato. Neanche a dirlo, sta facendo il giro del web tra l’indignazione generale.