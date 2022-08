“Ricevo molte attenzioni dagli uomini quando sono in pubblico, così come sul mio Instagram o su Only Fans, ma sono ancora una donna single”. A parlare è Jessica Alves, nota precedentemente come Rodrigo Alves, il Ken umano. Una trasformazione che ha richiesto 90 interventi e oltre un milione di euro per arrivare al risultato attuale. “È difficile trovare il principe azzurro che alla fine mi sposerà e costruirà una famiglia con me. La maggior parte degli uomini che ho incontrato sono solo alla ricerca di divertimento e quando parlo di avere figli, spariscono” confessa al Daily Mail.

Già nei giorni scorsi Jessica aveva parlato del suo desiderio di avere un figlio: “Voglio un amore e una famiglia vera”, aveva raccontato alla rivista Nuovo, a cui aveva confessato di essersi sottoposta al trapianto dell’utero. In passato si era proposto Giacomo Urtis, chirurgo di molte celebrità e concorrente del Grande Fratello Vip, ma, secondo Jessica, i due sono incompatibili: “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”. Essendo stata vittima di episodi di bullismo, ‘Barbie’ sta cercando di instaurare una vera relazione – ha aggiunto – con qualcuno che condivida il suo sogno.

Raccontando la sua trasformazione a This Morning Alves aveva spiegato di non essere soddisfatta al 100%. Mancherebbe un’ultima operazione al naso che, però, i medici le hanno fortemente sconsigliato perché metterebbe a rischio la sua salute: “Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto”.