Mettete insieme Paolo Bonolis e Fiorello, prendete uno dei casi degli ultimi giorni, ovvero i disservizi di Dazn che hanno impedito agli abbonati di godersi le partite in serenità, e la frittata è fatta. I due mattatori si sono divertiti a prendere in giro la piattaforma di streaming nel corso di un collegamento con Sky Sport 24 dal Forte Village in Sardegna, dove stavano giocando a tennis. È stato Bonolis a dare il via alle danze: “Se fosse Dazn…” ha commentato, e Fiorello in men che non si dica ha colto la palla al balzo per fargli da spalla in un siparietto che ha divertito e al tempo stesso messo un po’ in imbarazzo il conduttore in studio, Leo Di Bello. Lo showman siciliano, infatti, ha finto di bloccarsi davanti allo schermo, seguito a ruota da Bonolis. “Fate i bravi, ragazzi. Fate i bravi, fate i bravi” sono state le parole di Di Bello che ha provato a rimetterli in carreggiata. Tentativo vano, perché la coppia ha ripreso a scherzare fingendo di interrompersi, poi parlando velocemente e rallentando di nuovo. A un certo punto Paolo Bonolis ha persino messo una mano davanti alla telecamera, dicendo: “Il collegamento è stato interrotto”. A nulla sono valsi i ripetuti inviti del conduttore all’ordine: la coppia Bonolis-Fiorello ha proseguito con il siparietto strappando un sorriso anche al pubblico a casa.