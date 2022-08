Prima il ritorno come testimonial di Fendi per il 25° anniversario della borsa Fendi Baguette, ora la copertina del numero di settembre di British Vouge: un comeback con i fiocchi per Linda Evangelista. La top model degli anni ’90 lo scorso anno aveva raccontato come un intervento chirurgico le avesse deturpato il viso e le avesse scatenato come reazione l’insorgenza di protuberanze dal collo, dalle braccia e dalle gambe. Non è un caso che la Evangelista negli scatti realizzati per il magazine appaia ben coperta e lasci vedere soltanto il suo iconico viso: “Questi non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale”, precisa lei stessa, spiegando come per il servizio fotografico siano stati impiegati elastici e nastro adesivo per sostenere il volto e restituire alla modella l’aspetto di un tempo. “Sto cercando di amarmi per quella che sono ma le foto, beh ho sempre pensato che le foto esistano per creare delle fantasie, dei sogni. Penso non ci sia niente di male. Tutte le mie insicurezze vengono risolte in queste foto“.

