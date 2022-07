Linda Evangelista è tornata. A un anno dal racconto drammatico di come un intervento chirurgico le avesse deturpato il volto, una delle top model simbolo degli anni ’90 ci mette nuovamente la faccia. L’occasione è di quelle imperdibili: la casa di moda Fendi l’ha scelta per celebrare il 25° anniversario della borsa Fendi Baguette.

La Evangelista torna così davanti all’obiettivo per la campagna scattata da Steven Meisel. Sia il profilo Instagram della modella, oggi 57enne, che quello del brand hanno condiviso la foto che immortala Linda con grandi occhiali da sole, ben 3 cappellini rosa pastello in testa, e due borsette in mano.

La Fendi Baguette, che ha avuto un’impennata nelle vendite anche grazie al reboot di Sex & The City in cui Carrie Bradshaw ne indossa una, compie 25 anni e il 9 settembre prossimo a New York ci sarà un fashion show per celebrare questo importante compleanno. L’evento vedrà sfilare anche Linda Evangelista, e i nostalgici degli anni ’90 incrociano le dita perché in passerella tornino anche Naomi Campbell e le altre top model di quel decennio così iconico per la moda.

Un ritorno importante per la Evangelista, che lo scorso anno aveva parlato di come le sedute di criolipolisi, un trattamento per ridurre il grasso corporeo attraverso un apparecchio chiamato coolsculpting, l’avessero sfigurata. Si era trattato di un effetto collaterale raro noto come iperplasia adiposa paradossa e comporta un aumento, non una diminuzione, delle cellule adipose.