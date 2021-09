Iconica. Insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Cindy Crawford è emblema delle super modelle. Le top model, quelle che hanno fatto sognare stilisti e pubblico. È Linda Evangelista, 56 anni, ancora uno dei volti più amati del fashion system. La modella, come lei stessa ha raccontato su Instagram, ora alle prese con un grave effetto collaterale di un intervento estetico: “Mi ha lasciata permanentemente deforme, nonostante in seguito mi sia sottoposta a due dolorosi e inutili interventi chirurgici correttivi”. Linda racconta di essersi sottoposta al CoolSculpting, un metodo che dovrebbe congelare il grasso del corpo in eccesso: nel caso della modella è sopraggiunto un effetto collaterale, raro, che ha portato le cellule adipose a diventare più grandi e non più piccole. Linda scrive che quanto accaduto “non ha solo azzerato i miei mezzi di sussistenza, mi ha anche precipitato in una spirale di depressione, profonda tristezza e profondo disprezzo di me stessa. Attraverso un ricorso legale intendo sbarazzarmi della vergogna e rendere pubblica la mia storia. Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla porta di casa a testa alta, nonostante non sembri più me stessa”.