Impossibile spegnere i riflettori sul gossip italiano più chiacchierato dell’estate (o forse dell’anno). Parliamo ovviamente della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo 20 anni d’amore. Proprio la conduttrice Mediaset è finita ‘nel mirino’ dei paparazzi di Chi Magazine. Blasi, infatti, è stata ‘pizzicata’ insieme a Francesca Fagnani, la nota conduttrice di Belve. “Confidenze all’ora dell’aperitivo”, recita la didascalia a corredo degli scatti. Più di qualcuno ci ha visto un possibile accordo per un’intervista esclusiva, la prima che l’ex Pupona rilascerebbe dopo la notizia della fine del matrimonio. Al momento, però, non vi è alcuna certezza, anche perché le voci su un possibile e immediato ritorno di Blasi in tv sono piuttosto discordanti. Prima Dagospia aveva rivelato che la conduttrice romana probabilmente sarebbe presto tornata in tv per raccontare tutta la (sua) verità: “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”, era la domanda del sito di Roberto D’Agostino. Poi, invece, la notizia inaspettata di The Pipol Gossip: “Ilary Blasi lontana dalla tv per almeno un anno”. Ma adesso gli scatti con Francesca Fagnani fanno sorgere nuovi dubbi. Anche perché proprio lì la regina dell‘Isola dei Famosi si confessò, quando iniziarono a serpeggiare i primi pettegolezzi su lei e l’ex capitano giallorosso. In quell’occasione – era lo scorso aprile – su domanda precisa della conduttrice di Rai 2, Blasi aveva assicurato: “La storia mia e di Francesco non potrebbe sopravvivere a un tradimento, né dell’una né dell’altro“. E adesso cosa accadrà? Non resta che attendere.