Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo la separazione, il gossip si arricchisce di nuovi dettagli. Gli ultimi riguardano una presunta intervista esclusiva che la conduttrice sarebbe pronta a rilasciare per raccontare la propria verità. Corteggiata da diverse trasmissioni, l’ex Pupona starebbe riflettendo sul da farsi. La pulce nell’orecchio l’ha messa, ancora una volta, il sito di Roberto D’Agostino. “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?“, si chiede Dagospia. D’altronde proprio a Belve e a Verissimo aveva parlato dell’allora presunta crisi con il marito. Era aprile scorso e, nello studio di Rai2, su domanda precisa di Francesca Fagnani, Blasi aveva assicurato: “La nostra coppia non potrebbe superare il tradimento, né da parte dell’uno né dell’altro”.

Da Silvia Toffanin, invece, poco prima aveva lanciato una dura accusa contro i giornali e i media che avevano diffuso la notizia, a suo dire falsa. Forse allora è vero che lei aveva creduto alla versione del marito e per questo aveva difeso pubblicamente il loro amore? Ad ogni modo adesso per Ilary, 41 anni, si è aperto un nuovo capitolo della propria vita. Sta vivendo la sua prima estate da single dopo quasi 20 anni di storia con l’ex capitano giallorosso. Dove? A Sabaudia. Insomma, stessa spiaggia, stesso mare, ma stavolta non c’è Totti accanto a lei. Pare, infatti, che i due si siano incrociati giusto per darsi il cambio nella mega villa nella cittadina in provincia di Latina: “Scambio di chiavi e un glaciale arrivederci”, è l’indiscrezione sull’incontro. Un epilogo che in pochi avrebbero immaginato.