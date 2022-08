All’attenzione dei paparazzi, durante la rovente estate di gossip, non sfugge nessuno. Neanche Massimiliano Allegri, che i fotografi del settimanale Chi hanno immortalato, a Lugano, mano nella mano con la sua nuova fiamma. Si tratta di Nina Lange Barresi, una consulente finanziaria dal fisico statuario, occhi scuri e capelli molto lunghi, residente in Svizzera. È la prima volta che i due vengono sorpresi insieme, ma i pettegolezzi sulla loro relazione circolavano da un po’. Un anno fa, l’allenatore della Juventus faceva coppia con Ambra Angiolini: la relazione è terminata a ottobre, sembra per un tradimento di lui. Da allora, Allegri ha cercato più volte di nascondere ai paparazzi la sua nuova storia d’amore. E così la sua compagna, proprietaria di una società di consulenza manageriale, la quale ha un profilo social privato. È bastata una passeggiata romantica, però, a portare la coppia sotto i riflettori del gossip.

L’allenatore è stato legato ad Ambra Angiolini dall’ottobre 2017 fino a quello del 2021. Erano da poco andati a convivere a Milano, quando Allegri, fino ad allora sicuro di voler costruire il proprio futuro con l’attrice, ha avuto un ripensamento. Sui motivi della rottura, entrambi hanno scelto la strada del silenzio, ma pare che un tradimento del mister, mai smentito, sia stato causa della fine della relazione. Angiolini si è così rifugiata nel lavoro, nell’amore per i figli e negli amici punzecchiando, ogni tanto, l’ex compagno. Allegri, invece, ha preferito rispondere con un secco “no comment” a qualunque domanda al riguardo.