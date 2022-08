Un selfie insieme, una accanto all’altra mentre sorridono felici. Antonella Clerici e Carlotta Mantovan fanno il pieno di like su Instagram con una foto che è una testimonianza della loro sincera amicizia. La Clerici e la vedova di Fabrizio Frizzi sono sempre state unite, ma il loro legame si è rinsaldato ancor di più dopo la scomparsa del conduttore, a sua volta caro amico di Antonella. “Come ogni ferragosto insieme…ti voglio bene Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono” scrive la padrona di casa di È sempre mezzogiorno che sta trascorrendo le vacanze in Francia. In effetti Stella, figlia di Carlotta, ha 9 anni, mentre Maelle, figlia della Clerici, è poco più grande. A commentare lo scatto sono altri volti noti della tv molto legati al compianto Frizzi, da Carlo Conti a Rita Dalla Chiesa, che non risparmiano cuoricini alla foto. La Mantovan non è l’unica amica che ha raggiunto Antonella in vacanza. Nei giorni scorsi c’era anche Csaba Della Zorza. Al fianco della Clerici, pure in questo giro della Normandia, c’è sempre il compagno, Vittorio Garrone, che si dice le abbia fatto la proposta matrimonio di recente.

View this post on Instagram A post shared by Antonella Clerici (@antoclerici)