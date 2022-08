Prima del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, si era fatto un gran parlare dell‘amicizia speciale tra Gabriele Rossi e l’attore di tante fiction Mediaset. Quelle voci avevano poi trovato un riscontro nella realtà, dal momento che i due hanno avuto una lunga storia d’amore. Poi la separazione, ma l’affetto tra di loro è rimasto come conferma Rossi intervistato dal settimanale Chi. Gabriele spiega anche perché non abbia preso parte ai festeggiamenti per il 50° compleanno del suo ex: “Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi. Senza caos e senza folla. Rimane un grande affetto. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così rende felice anche me”. Da 3 anni a questa parte, invece, Gabriele Rossi è fidanzato con Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nell’edizione vinta dai Maneskin. I due convivono anche, e a tal proposito afferma: “Che poi la convivenza è arrivata in concomitanza della pandemia. Diciamo che tre anni passati così è un po’ come se fossero sei. Non è un problema di per sé il vivere sotto lo stesso tetto, ma il non essere allineati e disposti ad accettare i compromessi che la quotidianità può presentare“.