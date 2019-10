Negli ultimi giorni, complici alcuni scatti dei due insieme in Egitto, era iniziata a circolare l'ipotesi di un matrimonio tra i due amici speciali. Motivo per cui una fan ha chiesto direttamente lumi al suo beniamino: "Ti sei sposato con un uomo?", con la replica immediata di Garko: "Ma io veramente non mi sono ancora sposato"

Lo scorso giugno al settimanale Chi Gabriel Garko aveva annunciato di essere fidanzato: “Faccio fatica a parlarne oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno.” L’attore non aveva aggiunto dettagli sulla fortunata compagna o sul fortunato compagno. Una riservatezza che aveva riacceso le voci sulla sua presunta omosessualità, ancora di più sull’amicizia con l’attore Gabriele Rossi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, con cui più volte è stato immortalato in questi mesi.

Parlando del collega, volto di Tutti pazzi per amore e Un passo dal cielo, sempre a Chi aveva aggiunto: “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto, io passo il tempo con chi mi fa stare bene.” Negli ultimi giorni, complici alcuni scatti dei due insieme in Egitto, era iniziata a circolare l’ipotesi di un matrimonio tra i due amici speciali. Motivo per cui una fan ha chiesto direttamente lumi al suo beniamino: “Ti sei sposato con un uomo?”, con la replica immediata di Garko: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”.

“Sono stanco di smentire la mia omosessualità, non ne posso più di questa leggenda”, aveva dichiarato lo scorso anno Garko che a Sanremo aveva aggiunto: “Io gay? Se piaccio agli uomini non c’è nulla di male“. Negli anni i giornali rosa si sono occupati più volte della vita privata dell’attore piemontese, delle sue relazioni con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco. Nei mesi scorsi a Domenica In si era presentato in studio con un anello simile alla fede all’anulare sinistro: “Potrei già essere sposato”, aveva scherzato. Sui social molti però difendono la sua privacy: “Con chi si sono sono sono affari soltanto suoi”. Le nozze, per ora, non ci sono.