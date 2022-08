“Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. È una delle proposte elencate da Nicola Fratoianni durante la presentazione del programma elettorale di Sinistra Italiana-Verdi. Una proposta praticamente identica a quella di Giuseppe Conte. In un’intervista al direttore della Stampa Massimo Giannini, il presidente del Movimento 5 stelle infatti aveva rilanciato l’orario ridotto: “Tutti gli studi in materia dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi. Possiamo partire da quattro ore di riduzione sulle 40 settimanali”