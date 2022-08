“Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina”. Così, in un’intervista all’Adnkronos Orietta Berti è tornata sull’incidente avvenuto nei giorni scorsi durante il suo concerto a San Leone (Agrigento). Mentre la cantante si esibiva, infatti, un drone, utilizzato per le riprese aeree, è precipitato per cause ancora ignote, colpendo una signora seduta su una panchina. Stando allo staff della Berti la donna, subito trasportata in ospedale per gli accertamenti, si è completamente ripresa.

Negli ultimi anni, musica e concerti e hit estive (come Mille) hanno segnato la rinascita artistica della cantautrice emiliana, la quale si è ritagliata un posto anche sul piccolo schermo. Insieme a Sonia Bruganelli, sarà infatti opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Proprio l’imprenditrice, moglie di Paolo Bonolis, si è espressa sulla presenza della Berti nel reality: “Orietta non ha paura del pubblico. Si mette in gioco…“.