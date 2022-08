Incidente durante il concerto di Orietta Berti a San Leone (Agrigento). Un drone è caduto sulla folla che stava assistendo allo spettacolo musicale di Ferragosto in piazzale Giglia. Un fotografo stava utilizzando l’apparecchio per effettuare le foto aeree quando all’improvviso il drone è precipitato sui presenti. A farne le spese una donna che si trovava su una panchina in una posizione più defilata. La signora in questione è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti, ma come riporta Agrigento Notizie le sue condizioni non dovrebbero essere serie. Resta invece da capire il motivo per cui il fotografo ha perso il controllo del drone.