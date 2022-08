Non solo Kate Middleton. Pare che nella lista nera di Meghan Markle ci sia anche una delle popstar più famose al mondo. Stando al Daily Star, la duchessa di Sussex non tollera Katy Perry, sua vicina di casa. Una fonte vicina all’attrice ha rivelato al tabloid britannico che Markle non avrebbe mai perdonato alla cantante una dichiarazione sul suo abito da sposa, risalente al 2018. “Orlando [Bloom, compagno della cantante, ndr] è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan. Sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan. Tra le due c’è tensione e la cosa ha a che fare con una frase della popstar. Meghan è perfettamente consapevole di un commento che Katy Perry ha fatto nel 2018 sul suo abito da sposa ed è nota per serbare rancore. Sebbene il commento non volesse essere offensivo, la Markle era molto stressata in quel periodo e quelle parole l’hanno ferita. Le due non hanno grandi rapporti”.

In effetti, durante un’intervista rilasciata quattro anni fa a Entertainment Tonight l’interprete di Unconditionally aveva confessato di aver preferito l’abito di Kate, aggiungendo, però, parole di apprezzamento per la Markle: “Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello. Harry e la Markle? Non li conosco, ma è incredibile quello che sta significando tutto questo, i suoi sforzi umanitari, il fatto che sia una femminista orgogliosa, io amo tutto questo. La sostengo come donna e la amo e auguro a entrambi ogni bene”. Nonostante i numerosi elogi, la duchessa di Sussex non ha digerito il confronto con Kate e le dichiarazioni della popstar sul suo abito.