Madonna ama l’Italia e non perde occasione per dimostrarlo. Anche quest’anno, come già successo in passato, la popstar ha deciso di festeggiare il proprio compleanno nel Bel Paese. La meta prescelta questa volta è la Sicilia. E così la cantante spegne – il 16 agosto – 64 candeline aggirandosi per le vie di Noto e di Marzamemi documentando il tutto sui social. “Mambo siciliana” scrive a corredo di scatti realizzati nella calda terra sicula offrendo ai fan la possibilità di curiosare nei festeggiamenti non solo suoi, ma anche di Rocco, il figlio avuto da Guy Ritchie e che ha compiuto 22 anni lo scorso 11 agosto. Un’occasione per celebrare entrambi, circondati dagli altri figli della popstar, David Banda, Mercy e le gemelle Estere e Stella, amici e musicisti italiani che allietano la grande tavolata imbastita per la cena con musiche folkloristiche. E le emoticon delle bandiere italiane, nelle stories di Madonna, sventolano in abbondanza.

NUOVO DUETTO CON BRITNEY SPEARS IN ARRIVO? – Il 19 agosto, inoltre, arriverà l’album di remix Finally Enough Love, e chissà che ben presto Madonna non possa sorprendere il pubblico con un nuovo duetto con Britney Spears, dopo l’iconica Me Against the Music, brano del 2003 pubblicato come singolo di lancio dell’album In the Zone della stessa Spears. Nel database dell’ASCAP (società che gestisce i diritti d’autore), infatti, è stato depositato un remix di 3, canzone di Britney risalente al 2009. Non si sa quando sia stato inserito nel database, ma se dovesse trattarsi di un’aggiunta recente allora vorrebbe dire che, dopo la collaborazione con Elton John, la Principessa del Pop sarebbe pronta a farsi supportare da un’altra sua grande amica in questo tanto atteso ritorno sulle scene.