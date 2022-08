Il duetto tra Elton John e Britney Spears è ormai una certezza. Prima l’indiscrezione lanciata da PageSix, poi la conferma nientepopodimeno che di Paris Hilton, la quale, intervistata da un giornalista olandese, aveva svelato di aver ascoltato in anteprima la traccia. Ora a parlare sono i diretti interessati. O meglio, solo una delle due parti coinvolte e, sorpresa ma non troppo, non si tratta di Britney. È infatti Sir Elton John a dare notizia sui propri profili social dell’uscita della traccia.

Che cosa sappiamo del duetto tra Elton John e Britney Spears – Il titolo, a dispetto di quanto si mormorava in un primo momento, è Hold Me Closer, e secondo quanto riportato da The Irish Sun riprenderà musica e parole di vari successi di Elton John: non solo Tiny Dancer (1971) ma anche The One (1992). Un po’ come accaduto di recente con Cold Heart, il brano che Elton ha registrato con Dua Lipa. Stando ai crediti ufficiali della traccia il duetto è prodotto da Andrew Watt e da Cirkut, che in passato ha già lavorato a diverse canzoni della Spears.

L’annuncio di Elton John – Per ora manca una data ufficiale di uscita: voci non ancora confermate parlano di una release prevista per il 12 agosto, altre per il 19. Intanto Elton John ha pubblicato su Instagram un post con un artwork – non si sa se definitivo – che include il titolo del brano e due emoticon: una rosa rossa e un razzo. La rosa starebbe a indicare la presenza della Principessa del Pop, dal momento che da molti mesi Britney la usa nei propri messaggi social, mentre il razzo è un chiaro riferimento al “rocket man” per eccellenza, ovvero lo stesso Elton.

Il silenzio di Britney – E la Spears nel frattempo che cosa fa? Tace. Nessun riferimento, ad oggi, al brano in uscita che dovrebbe rappresentare il proprio ritorno sulle scene musicali dopo 6 anni. Nemmeno uno straccio di story per esprimere la contentezza di questo comeback sotto l’ala protettiva del cantautore britannico. Continuano ad abbondare, invece, i video delle sue piroette casalinghe. Segno che, forse, a interpretare questo progetto come il primo passo del ritorno sulle scene della Spears siano solo i fan e i media. Non è da escludere che la cantante non si senta ancora pronta per rimettersi in gioco dal punto di vista artistico dopo i tanti anni di conservatorship in cui non ha potuto prendere alcuna decisione in materia finanziaria, privata e professionale.