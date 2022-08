Ginevra Lambruschi, influencer ventiquattrenne, sembra essersi lasciata ormai alle spalle la delusione d’amore che l’ha vista protagonista. A quest’ora infatti avrebbe dovuto portare al dito la fede, segno distintivo del suo amore. Andiamo con ordine. Agosto 2021: il calciatore Mirko Antonucci, coinvolto sentimentalmente nei confronti di Ginevra, decide di farle la proposta di matrimonio. I due, genitori della piccola Sophie, senza esitazioni hanno deciso di buon grado di iniziare i preparativi del matrimonio per coronare il sogno d’amore. Poi, come al gioco del Monopoly, arriva la carta “imprevisto”. A un passo dall’altare Mirko decide di non sposarsi più con Ginevra, scaricando definitivamente una volta per tutte l’ex fidanzata. Ginevra in un secondo momento (dopo aver elaborato la delusione e l’affronto) a maggio 2022 decide di confidarsi a lungo con i suoi followers, senza rivelare ulteriori dettagli in merito circa la scelta dell’ex compagno. Oggi però Ginevra è cresciuta e si è lasciata alle spalle quella parentesi dolorosa con una “sbronza” pubblicata sui social che è diventata subito virale. La giovane influencer toscana ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un video mentre a bordo piscina tiene con due mani un calice di vino gigante. La descrizione del post? Semplice e diretta: “Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio”. Un messaggio palesemente rivolto all’ex Antonucci inviato direttamente da Forte dei Marmi, dove Lambruschi si trova attualmente in vacanza con la figlia. In poche ore il video è diventato letteralmente virale, tanto da portare l’influencer a continuare a ridere e berci su per stemperare la tensione. Dalla controparte non è arrivata una replica, anzi. Il calciatore non ha più fatto sapere nulla circa la sua vita privata e ha deciso di non rivelare dettagli circa le sue vacanze estive. Quel che è certo è che Lambruschi sembra pronta per vivere una nuova storia d’amore. La ventiquattrenne era stata legata sentimentalmente a Nicolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. E prima ancora con Pierpaolo Pretelli (attualmente legato a Giulia Salemi), il quale aveva deciso di scaricarla prima del tempo. Ginevra, hai fatto la scelta migliore. Meglio berci su!