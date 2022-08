Situazione tesa tra Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. L’influencer e modella ha pubblicato su Tik Tok un video chiaramente indirizzato all’ex naufraga de ‘L’isola dei Famosi’, fidanzata del suo ex, Francesco Chiofalo, dal 2021. La 24enne ha condiviso, sul noto social cinese, una clip nella quale si scatena sulle note di ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico, aggiungendo una frase pungente: “Quando vedi con chi sta uscendo dopo di te”. Un evidente presa in giro, a cui Gucci ha replicato in una storia Instagram: “Ma invece di nascondervi dietro frasette, canzoncine, balletti… ma ditelo direttamente quanto vi rosica!”. Al momento, Fiordelisi non ha controreplicato.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono una coppia da circa un anno e, sulla loro solida relazione, sognano di costruire una famiglia. Al momento lui vive a Roma, mentre lei a Firenze con la famiglia: in autunno, però, dovrebbero andare a convivere. Se Chiofalo ha ritrovato la serenità accanto alla sua attuale compagna, Fiordelisi è ancora single, sebbene di recente si sia parlato di una storia con un certo Gianluca, subito smentita dall’ex schermitrice.