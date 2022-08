Si è spenta Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria. Aveva 48 anni. Come riporta Quotidiano di Puglia, l’attrice e cantante è morta a causa di una malattia che l’ha portata via in soli 10 giorni. Originaria di Martano l’attrice aveva lasciato il trio comico (composto anche da Francesca Sanna e Carla Calò) circa due anni fa proseguendo la sua carriera da solista. Prima il successo a Zelig, poi per le Ciciri e Tria si erano aperte anche le porte di Tu si que vales, e così erano riuscite a far conoscere a tutta Italia i loro sketch incentrati sulle pie donne impegnate in preghiere improbabili cantilenate in salentino. Le due colleghe hanno salutato Anna Rita con una foto sui social scrivendo: “Stretta a noi… per sempre!”.