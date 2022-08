Un Ferragosto diverso per Renato Pozzetto. L’attore, che ha da poco spento 82 candeline, è stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, nel reparto di medicina, in seguito a un malore che lo ha colpito venerdì scorso, 12 agosto. Lo fanno sapere diverse testate lombarde, incluso Varesenews.it. Il sito fa sapere che in questi giorni Pozzetto è stato sottoposto ad alcuni esami che saranno utili per fare il punto sulle sue condizioni di salute, che, per fortuna, non sarebbero gravi e anzi sono considerate in via di miglioramento. A breve dovrebbe essere addirittura dimesso. Di recente Renato Pozzetto ha dovuto dire addio al fratello Ettore, scomparso nelle scorse settimane.