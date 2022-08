Homer Laffoon piange la scomparsa della madre Anne Heche, l’attrice americana morta nelle scorse ore per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto il 5 agosto. Il 20enne nell’addio pubblico ha fatto sapere: “Io e mio fratello Atlas abbiamo perso nostra madre. Dopo sei giorni di oscillazioni emotive quasi incredibili, mi rimane una tristezza profonda e senza parole. Speriamo che nostra madre sia libera dal dolore e inizi a esplorare quella che mi piace immaginare come la sua eterna libertà.” Ha poi ringraziato quanti sono stati vicino alla famiglia in questi momenti di dolore: “In quei sei giorni, migliaia di amici, familiari e fan mi hanno fatto conoscere il loro cuore”, ha detto a People. “Sono grato per il loro amore, così come lo sono per il supporto di mio padre, Coley e della mia matrigna Alexi che continuano ad essere la mia roccia in questo periodo”. L’attrice era stata ricoverata in ospedale al Grossman Burn Center a nord di Los Angeles ed era tenuta in vita solo per verificare se i medici potessero prelevare i suoi organi per la donazione. Heche aveva subìto una “grave lesione cerebrale anossica“, causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. “Non ci si aspetta che sopravviva”, avevano avvisato i familiari nel comunicato. La mattina del 5 agosto, l’auto di Heche si è schiantata contro una casa in un quartiere a ovest di Los Angeles. La macchina, finita all’interno della casa, ha causato un incendio.