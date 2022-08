L’attrice Carmen Scivittaro è morta all’età di 77 anni. Il grande pubblico la conosceva per il ruolo di Teresa Diacono nella soap di Rai 3 Un posto al sole. Scivittaro, da qualche tempo distante dal set, si è spenta a causa di una malattia. A dare l’annuncio del decesso è stato il collega Alberto Rossi, che interpreta Michele nella nota soap, scrivendo sui social: “Ora sarà veramente tutto diverso, tutto…”. Patrizio Rispo (Raffaele Giordano per i fan) ha commentato: “Siamo addolorati: abbiamo perso non una collega ma una persona della nostra famiglia”. L’attrice era nata a Napoli nel 1945 e prima di entrare nel cast di Upas è stata drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 ma soprattutto attrice in svariate opere teatrali, tra cui Mestiere di padre di Raffaele Viviani, La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Ceneri di Beckett di Lello Serao.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Rossi (@albertorossiofficial)