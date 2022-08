Anne Heche è ricoverata in ospedale in condizioni “critiche”. L’attrice si è schiantata con la sua auto, una Mini Cooper blu, contro una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles e, nell’impatto, sia la vettura che l’abitazione hanno preso fuoco: lei è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori e ricoverata d’urgenza con gravi ustioni. A dare la notizia è il sito americano Tmz che riferisce le parole dei soccorritori, che hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le fiamme: “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato”, ha spiegato Brian Humphrey dei vigili del fuoco di Los Angeles. I video girati in elicottero dall’emittente televisiva Fox11 mostrano l’auto della Heche che ha sfondato un muro laterale della casa. La prima ipotesi è che l’attrice procedesse a forte velocità e per questo ha perso il controllo del mezzo.

Anne Heche, ex compagna dell’attrice Ellen DeGeneres, è stata tra le prime a fare coming out ad Hollywood sulla propria bisessualità: dopo un esordio nella fortunata soap opera Another World (Destini, in Italia), è stata protagonista di film come “Donnie Brasko” accanto a Johnny Depp, “Sei giorni e sette notti” con Harrison Ford e nel remake di “Psycho” con la regia di Gus Van Sant.