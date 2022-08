“È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”. Stash, leader dei The Kolors, annuncia la nascita della seconda figlia Imagine, nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte. Il cantante, già papà di Grace, ha condiviso su Instagram un paio di scatti della new entry in casa Fiordispino e la rete si è scatenata con gli auguri e le congratulazioni. Al momento l’artista non ha spiegato il perché del nome Imagine, ma c’è chi pensa sia un tributo all’omonima canzone di John Lennon. Un nome che però sta suscitando anche l’ilarità di parte del web. “Papà, chi ha fatto battute sul mio nome quando sono nata?” “Imagine, all the people”, scrive qualcuno, “E io pensavo che Blu Jerusalema Vacchi fosse una cosa un tantino azzardata. Ma Imagine Fiordispino li batte veramente tutti”. Nei giorni scorsi, invece,Stash aveva spiegato il suo particolare rapporto con il pancione della compagna: “Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il ‘rapporto’ che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! E già so che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare”.

