“Ooooopppsss” scrive Tommy Lee sui social a corredo di una foto in cui il musicista si mostra completamente nudo, senza censura. Il batterista dei Motley Crue senza alcun apparente motivo decide di sfidare Instagram e di spiazzare i follower. L’ex marito di Pamela Anderson a 59 anni non ha alcuna intenzione di abbandonare atteggiamenti provocatori e l’ultima mossa lo dimostra. Con ogni probabilità il social network rimuoverà quanto prima lo scatto, ma nel frattempo il web non può non commentare l’accaduto. Molti utenti si chiedono il perché di un simile gesto, e qualcuno gli ricorda che certe cose non si possono fare su Instagram. Così, dopo il nudo di Iva Zanicchi (ritoccato ad arte e opera di un hacker, come ha denunciato lei stessa) ora è la volta del nudo integrale del trasgressivo Tommy Lee. Chi sarà il prossimo?