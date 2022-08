La 79° Mostra del Cinema di Venezia scalda i motori. Dal 31 agosto al 10 settembre gli occhi di tutto il mondo saranno nuovamente puntati sul Lido di Venzia e la bella notizia, come riporta il Corriere della Sera, è che non ci sarà più il muro anti-Covid posto davanti al red carpet, il cui scopo era quello di evitare gli assembramenti. Ciò vuol dire che il pubblico potrà tornare ad attendere per ore i propri beniamini sperando in un autografo o, ancora meglio, in un selfie. “Nelle sale del Lido si torna a capienza piena, anche se resteranno le prenotazioni tramite la app, come lo scorso anno” si legge sulla fonte.

Ma chi arriverà a illuminare la Mostra del Cinema quest’anno? I nomi sono, come sempre, tanti. Si va dall’artista del momento Harry Styles, protagonista del film Don’t worry, darling a Timothée Chalamet, protagonistsa del film di Luca Guadagnino Bones and All. Attesa anche Elodie, all’esordio come attrice nella pellicola Ti mangio il cuore. E ancora: Penélope Cruz, Colin Farrell, Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Monica Bellucci, Stefania Sandrelli, Valerio Mastandrea, Catherine Deneuve e Paul Schrader.