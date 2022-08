“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo“. Dalle pagine del settimanale DiPiù Tv Claudio Amendola smentisce le voci di separazione tra lui e Francesca Neri. Tutto era partito dal gossip secondo cui dopo 25 anni d’amore i due fossero sul punto di dirsi addio. Voci alimentate nei giorni successivi dall’indiscrezione secondo cui nel cuore dell’attore ci sarebbe stata già un’altra donna.