Prima vacanza da neo mamma per Francesca Ferragni. Dopo aver dato alla luce il figlio Edoardo ed essersi trasferita in una nuova casa con il compagno Riccardo Nicoletti, l’influencer sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Trentino Alto-Adige. La sorella minore di Chiara Ferragni ha scelto di soggiornare sulle Dolomiti. L’alloggio? Un family wellness hotel (Sonnwies Dolomites) con fattoria biologica e vista sulle montagne. La struttura sorge al centro della Val d’Isarco, a Luson, patrimonio mondiale Unesco ai piedi delle Dolomiti. L’albergo offre 70 tipologie di alloggi: dalle semplici camere alle suite, fino agli chalet, vere e proprie ville di montagna. È, inoltre, dotato di piscina panoramica, 10.000 metri quadrati di terreno immersi nella natura e un parco avventura, oltre alla fattoria biologica, costruita nel luogo di un vecchio maso, oggi oasi di benessere.

Francesca Ferragni, nel frattempo, sta ben documentando la propria vacanza sui social. Non si conosce con precisione il tipo di alloggio della famiglia, ma i costi, per una notte al Sonnwies Dolomites, variano dai 744 euro per i family studio da 40 metri quadrati, fino ai 1.200 euro delle suite vista montagne da 54 metri quadrati. I prezzi salgono, poi, alle stelle per gli chalet, che misurano anche 220 metri quadrati.