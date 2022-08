Non soloFrancesco Totti e Ilary Blasi e Sonia Bruganelli che con i suoi tweet insinua nei follower il dubbio circa lo stato di salute della sua relazione con Paolo Bonolis. Nell’infuocata estate 2022 il gossip travolge anche un’altra coppia, quella formata da Claudio Amendola e Francesca Neri. Il settimanale Diva e Donna ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il loro matrimonio sarebbe arrivato al capolinea dopo 25 anni d’amore. L’attore avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con la moglie. Ora è Dagospia a rilanciare il pettegolezzo aggiungendo un nuovo tassello. “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tra mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna“. Nessun altro dettaglio, al momento, ma un’affermazione che basta a solleticare la curiosità dei più. E chissà che a breve non arrivi pure l’identikit di questa donna misteriosa.