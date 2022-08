Jennifer Lopez e Ben Affleck si stanno già separando? Ma non scherziamo proprio. Si tratta di una fake news che nelle ultime ore è rimbalzata sui social creando il panico tra i fan della coppia, che hanno dovuto aspettare una ventina d’anni prima di rivederli fianco a fianco. Tutto è nato dalla errata interpretazione di alcune dichiarazioni rilasciate da un insider a Hollywood Life che parlava di una momentanea separazione fisica dei due: J.Lo in Europa – dopo la luna di miele – per l‘impegno benefico a Capri, mentre Ben rientrato a Los Angeles per impegni cinematografici. “Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a Hollywood Life in esclusiva che i due sono assolutamente d’accordo sul passare del tempo separati e che questo renderà il loro amore molto più forte“, si leggeva nell’articolo. “Il tempo che trascorrono lontani l’uno dall’altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada”. Insomma, una semplice separazione per motivi professionali ma che non prelude ad alcuna rottura a sole poche settimane dalle nozze. Ben e Jennifer sono costantemente in contatto e non hanno di certo intenzione di lasciarsi ora che, finalmente, sono diventati marito e moglie.