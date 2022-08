Ludovica Valli è di nuovo incinta. La ex tronista di Uomini e Donne aspetta un secondo bebè dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso un video condiviso su Instagram. Una clip nella quale, prima di rivelare il dolce segreto, si vede la coppia vivere momenti di gioia e spensieratezza al mare con la primogenita Anastasia. Poi la piccola posa lo sguardo sulla pancia della mamma, ed è a questo punto che i follower apprendono la bella notizia, notando le forme del pancino dell’influencer al terzo mese di gravidanza. “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte” scrive Ludovica. “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante battaglie, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”.

La Valli ha quindi accennato a quello che sembra essere un concepimento difficile: “Tutti i bambini sono un miracolo è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso ‘per arrivare’. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo… che fantastica storia è la vita“.