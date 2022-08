Sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo hanno fatto ballare tutti, sia i presenti all’Ariston sia il pubblico da casa. Eppure la “chimica” cantata da Donatella Rettore e Ditonellapiaga per molti sarebbe solo musicale, perché sul piano umano tra le due ci sarebbero stati dei dissapori. Voci a tal proposito erano state diffuse già nei giorni della kermesse e nelle ultime ore sono uscite nuove indiscrezioni che confermerebbero il clima teso tra le due. Questa volta però la Rettore non è rimasta a guardare e ha deciso di smentire una volta per tutte i pettegolezzi.

La smentita di Donatella Rettore – Sui social la cantante ha pubblicato una foto risalente alle giornate sanremesi e in cui abbraccia la collega. Questa l’eloquente didascalia: “È una balla colossale quella che gira nei social e che mi ha fatto piangere e mi turba in un momento in cui mi sento senza forze. Che cattiveria gratuita e vergognosa. Quanta brutta gente intorno a noi”. Il momento delicato cui la star di Kobra fa riferimento è, con ogni probabilità, il Covid. In questi giorni l’artista ha infatti comunicato di essere risultata positiva e di avere paura della malattia. A confortarla, nei commenti Instagram, è anche la stessa Ditonellapiaga, che scrive: “Malassamoliperdeeeee! Forza Dada”.

Che cosa sarebbe successo al “Tim Summer Hits”

I pettegolezzi sull’inimicizia tra le due erano tornati a galla nelle scorse ore, quando Dagospia aveva parlato di un mancato saluto tra le due cantanti al Tim Summer Hits. In realtà la spiegazione è un’altra e la fornisce AllMusicItalia: le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, e altrettante sono state le puntate trasmesse in tv in due date diverse, mescolando però – nella messa in onda- gli ospiti delle due serate. In sostanza, la Rettore e Ditonellapiaga sono comparse sul piccolo schermo nella stessa serata ma hanno calcato il palco in due giorni diversi.