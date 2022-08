“Morgan mi consiglia le parole da usare? No, non è vero. Ogni tanto ci scriviamo. L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, da lì è diventato che scrive il programma di Fratelli d’Italia. Approfitto per spiegare a quelli che stanno raccontando presunti programmi di Fratelli d’Italia che il programma non è ancora stato pubblicato”. Sono queste le parole della leader di FdI Giorgia Meloni a Rtl 102.5.

Una precisazione che arriva a qualche ora di distanza dalle dichiarazioni rilasciate da Morgan, che intervistato da Il Giornale aveva spiegato: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”. Quando invece gli era stato chiesto se stesse dando qualche dritta anche sulla linea politica da adottare, il cantautore aveva risposto: “Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare”.