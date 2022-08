Botta e risposta via social tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini. L’influencer, pubblicando su Twitter una foto postata da Salvini inerente i suoi avversari politici, ha scritto “Un idiota fatto e finito”. Il leader della Lega ha prontamente replicato: “Accipicchia, addirittura “idiota”!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buon voto anche a te“. La querelle non si è fermata qui, perché Zorzi ha voluto nuovamente rispondere a Salvini, e lo ha fatto con queste parole: “Ma piantala con sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento“.

I commenti a cui l’ex gieffino fa riferimento sono quelli dei sostenitori di Salvini, che Zorzi riporta nelle proprie stories: “Poi vai a vedere i commenti ed il più articolato ti dice di andare a mangiare le banane con il cul*. Il voto degli analfabeti, è quello che mi dà fastidio, è una classe politica che rappresenta gli analfabeti” spiega l’influencer, che non manca di riportare gli screenshot di alcuni insulti ricevuti.

