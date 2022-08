“Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale“. In questa strada campagna elettorale estiva entra a sorpresa pure Morgan, che sostiene di essere uno dei consiglieri della leader di Fratelli d’Italia (la quale per ora non ha smentito). No, non è una fake news dovuta al grande caldo ma una confessione dell’imprevedibile artista che si professa “né di destra né di sinistra” aggiungendo però un’inaspettata vicinanza con il partito della Meloni.

MORGAN E I CONSIGLI ALLA MELONI SUL PROGRAMMA ELETTORALE – Morgan in questi anni ci ha abituato a sorprese e colpi di scena imprevedibili ma nessuno si sarebbe aspettato un’“affinità elettiva” con Giorgia Meloni, con cui dice di essersi confrontati sulla materia politica. “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale”, spiega in un’intervista a Il Giornale. In particolare, su quali temi? “Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”. Resta sul vago invece quando gli chiedono se abbia detto la sua pure sulla linea politica: “Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare”.

SGARBI CORTEGGIA MORGAN – Insomma, pare di capire che la politica abbia messo gli occhi su Morgan, il quale appena pochi giorni fa è stato inserito da Vittorio Sgarbi in una lista di possibili candidati alle elezioni politiche. Lui però frena e gioca con le iperboli: “La mia prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio”, azzarda. Poi smentisce la sua discesa in campo e vola alto con i paragoni: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”. Niente candidatura, almeno per ora. “Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia”.