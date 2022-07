Non è facile essere grati e riconoscenti alla vita quando ti mette a dura prova. Giovanni Allevi però, nonostante tutto, vuole ricordare a se stesso e a tutti quelli che lo seguono che è necessario amare la vita, anche nei momenti più difficili. Il pianista torna a farsi vivo sui social dopo la morte della sorella, trovata senza vita nella casa di Ascoli Piceno. Un lutto che va a sommarsi al dolore con cui Allevi sta convivendo da qualche tempo dopo la diagnosi della malattia che lo ha colpito. “Non posso sapere cosa mi riserva il futuro, ma una cosa è certa: bisogna amarla questa vita, anche quando il buio ci travolge“, scrive su Instagram, raccogliendo ancora una volta l’affetto e il supporto di persone comuni e volti noti, come Carlo Conti che lo incoraggia con un semplice ma eloquente “Forza Giovanni”.

Allevi saprà trovare la forza, ancora una volta, nella musica. Quella stessa con cui sta esorcizzando il dolore trasformandolo in bellezza attraverso la composizione intitolata Mieloma, ispirata proprio a quanto sta vivendo. Un brano per violoncello e orchestra che l’artista sogna di dirigere in teatro una volta che la sua battaglia sarà conclusa.