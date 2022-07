Gaffe in diretta per David Parenzo. Al termine della puntata di In onda del 29 luglio, il volto di La7 ha dato la linea a Eden, il programma condotto da Licia Colò. Il giornalista però ha avuto un lapsus per cui ha confuso la conduttrice con Antonella Clerici. “Dopo di noi, ne abbiamo bisogno, c’è Eden con Antonella Clerici”. Silenzio in studio mentre calavano le luci di fine messa in onda. Il video è ben presto diventato virale, e lo stesso Parenzo lo ha commentato su Twitter, scusandosi: “Non so davvero come mi è uscita! Ho chiesto scusa dell’errore alla mitica Licia Colò, rimedio presto con un mazzo di fiori”.

Quando gli viene chiesto dopo quanto si sia accorto dell’errore, Parenzo ha risposto: “Mentre lo dicevo vedevo gli occhi degli ospiti un po’ perplessi… ma non mi veniva il nome di Licia. Black Out. (In uno schermo di servizio era appena andato in onda uno spot con la Clerici, quello mi ha fatto fare un’associazione mentale sbagliata)”