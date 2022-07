Lo schermo del pc aperto su un nuovo spartito e sul fondo della stanza le flebo. Giovanni Allevi anche durante la malattia non ha alcuna intenzione di abbandonare la musica. Anzi, proprio grazie alle sette note prova a esorcizzare il dolore e a trasformarlo in bellezza. Così sui social il painista, che solo lo scorso mese aveva rivelato di avere un mieloma, informa i fan che sta lavorando a una composizione ispirata proprio a quanto sta vivendo.

“Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!” spiega l’artista a corredo dello scatto, spiegando di avere iniziato a scrivere un brano per violoncello e orchestra nel primo giorno di ricovero.

La composizione del brano diventa un diario di emozioni che lo accompagna durante tutto il tempo della terapia, con la speranza, una volta terminata la battaglia, di poter dirigere Mieloma in teatro, sancendo la vittoria sulla malattia.

Giovanni Allevi, che di recente aveva confidato quanto il dolore fisico fosse a tratti insostenibile, rivolge un pensiero anche a tutti coloro che, come lui, stanno attraversando il buio della malattia, “nella speranza che possano riconoscersi nelle sue note, e possano ricevere da esse la forza di condurre la propria battaglia verso la vittoria. Nonostante il dolore, non ho mai amato così tanto la vita come in questo momento!” conclude.